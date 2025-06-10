Туркменистан привержен расширению сотрудничества с бизнес-структурами США

Вчера министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с исполнительным директором Делового совета «Туркменистан — США» Эриком Стюартом.

Как сообщает МИД Туркменистана, в числе актуальных направлений двустороннего сотрудничества были названы торгово-экономическая сфера, топливно-энергетический сектор, транспорт и коммуникации, промышленность, сельское хозяйство, область высоких технологий и другие.

Были рассмотрены также возможности активизации контактов в таких важных областях, как кибербезопасность, зелёные технологии и образование. Особый акцент был сделан на деятельности Делового совета «Туркменистан – США» и его роли в укреплении межгосударственных отношений.

Р.Мередов выразил приверженность Правительства Туркменистана расширению торгово-экономического сотрудничества с бизнес-структурами Соединённых Штатов. При этом был отмечен многолетний позитивный вклад американских компаний в развитие различных сфер туркменской экономики.

Встреча завершилась выражением обоюдной заинтересованности в успешном развитии партнёрства, отмечает источник.