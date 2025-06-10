Сборная Туркменистана намерена выйти на Кубок Азии-2027 – главный тренер

Главный тренер национальной сборной Туркменистана по футболу Ровшан Мередов заявил о намерении команды выйти из группы и квалифицироваться на Кубок Азии-2027. Об этом он сообщил на пресс-конференции накануне матча отборочного турнира против сборной Таиланда.

«Планы у нас амбициозные: выход из группы, попадание на Кубок Азии», – подчеркнул наставник туркменской команды.

Мередов отметил, что успехи клубных команд страны и юношеских сборных на международной арене создают благоприятную основу для развития национального футбола. По его словам, Федерация футбола Туркменистана прилагает максимум усилий для создания прочного фундамента развития футбола в стране.

Говоря о предстоящем поединке, главный тренер признал наличие определенного волнения, однако связал его с чувством ответственности перед командой и болельщиками. «Волнение – это груз ответственности», – пояснил Мередов.

Специалист также прокомментировал ограниченное время на подготовку к матчу против Таиланда. «Со многими игроками я ранее работал, знаю их потенциал, их возможности. Мы удовлетворены той информацией, той подготовкой, которую мы запланировали на этот короткий срок. Считать это отговоркой заранее я не буду. В любом случае, это сам концепт работы главного тренера сборной – у него всегда ограниченное время, контактное время с игроками. Поэтому мы делаем свою работу, принимаем этот вызов и с этим миримся. Это такая работа, это жизнь тренера сборной», – сказал тренер.

Встреча между сборными Туркменистана и Таиланда состоится 10 июня на стадионе «Ашхабад». Начало игры запланировано на 20:00. Вход на матч свободный для всех желающих.