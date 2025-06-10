Португалия выиграла Лигу наций, обыграв в финале Испанию

Сборная Португалии одержала победу над командой Испании в финальном матче Лиги наций УЕФА.

Встреча прошла в Мюнхене, основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе сборной Португалии отметились Нуну Мендеш (26-я минута) и Криштиану Роналду (61). У испанцев отличились Мартин Субименди (21) и Микель Оярсабаль (45). В серии пенальти португальцы победили соперника со счетом 5:3.

Бронзовыми призерами турнира стали футболисты сборной Франции, которые со счетом 2:0 одержали победу над командой Германии. Счет на 45-й минуте открыл капитан французской команды Килиан Мбаппе. Также у французов отличился Майкл Олисе (84-я минута).