Паломники из Туркменистана во время хаджа дали садака на праздник Курбан байрамы

Туркменские паломники, находящиеся в Мекке и Медине с целью совершения хаджа, в дни празднования Курбан байрамы сообща дали садака.

Как сообщается в газете «Туркменистан», в ходе садака были приготовлены национальные блюда, которыми с почестями угощали всех пришедших гостей.

Прозвучали молитвы о том, чтобы садака и совершенный хадж в священный праздник Курбан байрам были приняты Всевышним.

Напомним, что в этом году в дни празднования Курбан байрамы 2844 туркменских паломника были отправлены к святым местам исламского мира для совершения паломничества. Поездка 289 из них была поддержана государством.