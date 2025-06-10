Министерство образования Туркменистана представило рейтинг лучших преподавателей вузов страны

Система цифрового оценивания педагогических кадров, внедренная в Туркменистане в 2022 году, позволила определить лучших преподавателей высших учебных заведений страны. Рейтинг формируется на основе балльной системы оценки научной, творческой и педагогической активности профессорско-преподавательского состава.

В число лидеров рейтинга вошли специалисты различных направлений – от математики и физики до языкознания и сельскохозяйственных наук. Многие из них являются наставниками студенческих команд, успешно выступающих на международных олимпиадах и научных конкурсах, а также авторами учебных пособий и научных публикаций в международных журналах.

Лидеры рейтинга:

Нурмухаммет Гурбанмаммедов, заведующий кафедрой математического анализа Туркменского государственного университета им. Махтумкули, кандидат физико-математических наук;

Сахатгылыч Гылыджов, заведующий кафедрой высшей математики Туркменского государственного архитектурно-строительного института;

Огулькурбан Эзимова, заведующая кафедрой обществоведческих наук Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана, кандидат философских наук;

Гозель Бабаева, заведующая кафедрой английского языка Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади;

Довлет Дурдыев, заведующий кафедрой тракторных и сельскохозяйственных машин Туркменского сельскохозяйственного института;

Алламырат Аманмядов, преподаватель кафедры теоретической и экспериментальной физики Туркменского государственного университета им. Махтумкули;

Бибихаджар Керимова, преподаватель Государственного энергетического института Туркменистана;

Марал Ашыралыева, старший преподаватель кафедры прикладной математики и информатики Туркменского государственного университета имени Махтумкули;

Юсупбай Эрметов, преподаватель компьютерных технологий Туркменского сельскохозяйственного института.

Преподаватели, занявшие ведущие позиции в рейтинге, поделились информацией о своих профессиональных достижениях и научно-исследовательской деятельности. Почитать их комментарии можно по ссылке.