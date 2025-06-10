Защитник сборной Туркменистана Сапаров настроен на победу в матче с Таиландом

Защитник сборной Туркменистана Мекан Сапаров выразил уверенность в успешном исходе матча с командой Таиланда в отборочном турнире на Кубок Азии-2027. Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции.

«Ребята все к игре готовы. Дай бог, завтра приложим все силы и одержим победу для страны», – сказал Сапаров. По его словам, настрой команды хороший, и футболисты готовы играть с чемпионским настроем.

10 июня, сборная Туркменистана проведет домашний матч против команды Таиланда в рамках отборочного турнира на Кубок Азии-2027. Встреча состоится на стадионе «Ашхабад», начало игры в 20:00 по местному времени.