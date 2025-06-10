Делегация хякимлика Ашхабада участвовала в Тбилисском региональном форуме

Делегация хякимлика Ашхабада 5-6 июня участвовала в Тбилисском региональном форуме по устойчивому развитию «Роль мира в устойчивом социально-экономическом развитии».

Как сообщается на сайте «Туркменистан: Золотой век», на форуме обсуждались такие темы, как: устойчивое экономическое развитие, устойчивость инвестиционной среды, потребление и развитие возобновляемых источников энергии, циркулярная экономика, энергоэффективное строительство и инфраструктура, рынок недвижимости, укрепление экономической устойчивости местного бизнеса, развитие цифровых технологий в банковском секторе, устойчивое развитие туризма, расширение экономических возможностей женщин и многое другое.

Форум является эффективной площадкой для обмена опытом и будет способствовать установлению долгосрочных партнерских отношений, а также процветанию и развитию региона.