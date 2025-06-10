Главный тренер сборной Туркменистана считает выход Узбекистана на ЧМ стимулом для развития футбола в регионе

Успех сборной Узбекистана, завоевавшей путевку на чемпионат мира по футболу 2026 года, является хорошим примером для всего региона и доказательством богатства местных футбольных талантов. Об этом заявил главный тренер национальной команды Туркменистана Ровшан Мередов на пресс-конференции накануне матча отборочного турнира на Кубок Азии-2027 против сборной Таиланда.

«Выход Узбекистана на чемпионат мира – это хороший пример и надежда на то, что этот регион в целом богат талантами, богат хорошими игроками. Это стимул, это достижимая планка, которая в ближайшем будущем, надеюсь, покорится нам. По крайней мере, мы приложим все усилия к этому», – подчеркнул наставник туркменской сборной.

Мередов отметил, что достижение узбекской команды стало результатом планомерной многолетней работы. «Узбекистан долго шел к этому. Я знаю коллег, которые там сейчас работают, и они на протяжении долгого времени закладывали этот фундамент», – пояснил тренер.

Завтра, 10 июня, сборная Туркменистана проведет домашний матч против команды Таиланда в рамках отборочного турнира на Кубок Азии-2027. Встреча состоится на стадионе «Ашхабад», начало игры в 20:00 по местному времени.

Напомним, сборная Узбекистана обеспечила себе место на чемпионате мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, завоевав путевку за тур до окончания третьего отборочного цикла в азиатской зоне.