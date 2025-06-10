В Ашхабаде состоится концерт симфонической музыки итальянского кино

Государственный симфонический оркестр Туркменистана под управлением заслуженного артиста страны Расула Клычева приглашает на концерт «Симфоническая музыка итальянского кино», который состоится 27 и 28 июня в 19:00 в Национальном музыкально-драматическом театре им. Махтумкули.

В программе концерта произведения культовых итальянских композиторов Эннио Морриконе, Нино Рота и других.

Прозвучит музыка из кинофильмов: «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке», «Профессионал», «Крёстный отец», «Ромео и Джульетта» и других.

По вопросам приобретения билетов обращаться по номерам, указанным в афише.