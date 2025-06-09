Volvo создала умные ремни безопасности. Они адаптируются под каждого человека

Шведская компания Volvo разработала умные ремни безопасности, способные адаптироваться к индивидуальным особенностям человека. Об этом сообщает издание The Verge.

Новая система использует датчики, которые определяют вес, рост, массу тела и позу пассажира. На основе этих данных ремень автоматически регулирует силу натяжения для оптимальной защиты.

Так, для высокого человека с крупным телосложением требуется большее натяжение ремня в момент столкновения, чтобы снизить риск травмы головы. А человек субтильной комплекции или ребёнок, наоборот, нуждается в меньшем усилии натяжения, чтобы избежать повреждений грудной клетки.

Volvo увеличила число профилей натяжения ремней с трёх до одиннадцати. При аварии система подбирает подходящий вариант для каждого пристёгнутого пассажира в салоне.

Кроме того, программное обеспечение будет регулярно обновляться, совершенствуя алгоритмы адаптации.

Первой моделью с новыми ремнями станет электрический кроссовер Volvo EX60. Его выход на рынок запланирован на следующий год.