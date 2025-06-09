Google научила Gemini 2.5 понимать интонации и передавать эмоций в диалогах

На конференции Google I/O 2025 представлена обновлённая версия мультимодальной ИИ-модели Gemini 2.5. Теперь она умеет в режиме реального времени генерировать аудио и вести диалог с учётом эмоций. Доступ к функциям открыт для разработчиков через Google AI Studio и Vertex AI.

Gemini 2.5 Flash Preview обеспечивает реалистичное голосовое взаимодействие. Модель распознаёт эмоциональную окраску речи, может адаптировать интонацию и акцент, а также переключаться между более чем 24 языками. Она умеет подавлять фоновый шум и обращаться к внешним ресурсам, таким как «Поиск», для получения информации во время диалога.

Также улучшены функции синтеза речи (TTS). Пользователи могут управлять стилем, темпом и эмоциональной выразительностью озвучивания. Поддерживается генерация диалогов с несколькими голосами, что позволяет применять модель для создания подкастов, аудиокниг и других медиапроектов.

Для прозрачности используется технология SynthID, которая маркирует сгенерированное аудио как продукт ИИ. Новые возможности доступны во вкладках Stream и Generate Media в Google AI Studio.

Gemini 2.5 объединяет работу с текстами, изображениями, аудио и видео, расширяя потенциал интерактивных приложений, виртуальных помощников и образовательных решений.