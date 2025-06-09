Apple добавит в AirPods управление камерой и детектор сна

Apple готовит масштабное обновление для наушников AirPods.

По информации The Verge, с помощью наушников можно будет управлять камерой iPhone или iPad. Пользователи смогут делать снимки, нажимая на ножку AirPods.

Среди других новшеств – функция автоматической паузы при засыпании. Когда система определит, что пользователь заснул, воспроизведение музыки или подкаста будет приостановлено. Пока неясно, потребуется ли для этого Apple Watch, поскольку часы уже умеют отслеживать фазы сна.

Apple может внедрить и новые жесты головой для регулирования громкости. Это дополнит функцию Conversation Awareness, которая автоматически снижает громкость наушников и шум окружающей среды во время разговора.

Ожидается и режим микрофона студийного качества с улучшенным шумоподавлением — он будет аналогичен функции в iPhone 16.

Кроме того, компания планирует упростить подключение AirPods к общим iPad. Это нововведение предназначено для образовательных учреждений и должно облегчить использование техники в учебном процессе.

Ожидается, что все эти нововведения представят 9 июня на конференции WWDC 2025.