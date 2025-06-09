Туркменистан принял участие в 71-м заседании Комиссии ООН Туризм для Европы

Баку, 6 июня 2025 года — С 4 по 6 июня в столице Азербайджана прошло 71-е заседание Комиссии ООН Туризм для Европы. Туркменистан представила делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом в Германии и Постоянным представителем при ООН Туризм Б. Реджеповым.

Мероприятие объединило представителей 38 стран-членов Комиссии. На заседании рассматривались вопросы развития туристической отрасли в европейском регионе, обсуждались текущие вызовы отрасли и достигнуты договорённости о расширении сотрудничества между странами-участницами.

Согласно данным ООН Туризм, международный туризм в 2024 году практически полностью восстановился после пандемии, достигнув 99% от показателей 2019 года. Общее количество международных туристских прибытий составило около 1,4 миллиарда человек, что на 11% превышает результат 2023 года.

Европа сохранила позицию ведущего туристического региона мира. В 2024 году континент посетило 747 миллионов международных туристов — на 1% больше, чем в 2019 году, и на 5% больше по сравнению с предыдущим годом. Рост обеспечили активизация внутрирегиональных поездок и восстановление основных рынков-источников.

Для сравнения, в период с 2009 по 2019 год туризм в Европе показывал стабильный рост — с 480 до 742 миллионов прибытий, что составляло в среднем 4,5% ежегодно.

Туркменистан продолжает активно участвовать в инициативах ООН Туризм, уделяя внимание развитию туристической отрасли на национальном и региональном уровнях, укреплению международного сотрудничества и продвижению культурного и природного наследия страны.