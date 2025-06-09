Туркменистан принял участие в Бакинской энергетической неделе

Делегация Туркменистана приняла участие в Бакинской энергетической неделе, проходившей с 2 по 4 июня.

В рамках Недели также работала 30-я Международная выставка «Нефть и газ Каспия», в которой приняли участие 267 энергетических компаний из 39 стран мира.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, открывая Неделю, подробно рассказал об этом престижном форуме, где обсуждается широкий спектр вопросов — от традиционных источников энергии до возобновляемых источников энергии, продвигается энергетическая дипломатия, налаживается стратегическое сотрудничество, разрабатываются новые подходы и проводятся международные энергетические переговоры.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции зачитал послание Президента Реджепа Тайипа Эрдогана участникам мероприятия. В обращении отмечались имеющиеся значительные возможности для взаимовыгодного сотрудничества в сфере экспорта туркменского газа через Азербайджан и Турцию , и что этот проект внесет существенный вклад в расширение географии поставок энергоносителей и повышение благосостояния стран региона.

С 3 по 4 июня в рамках Недели состоялся Бакинский энергетический форум, в котором приняли участие более 800 представителей правительств десятков стран, международных энергетических компаний и организаций. На форуме обсуждались вопросы энергетической безопасности, развития возобновляемых источников энергии и внедрения «зеленой» энергетики. Также обсуждались потенциал морской ветроэнергетики в Каспийском регионе, сотрудничество в трансграничных энергетических проектах и ​​цифровая трансформация энергетического сектора.