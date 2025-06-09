Сборная Франции обыграла команду Германии и стала бронзовым призером Лиги наций

Сборная Франции одержала победу над командой Германии в матче за третье место Лиги наций УЕФА. Игра прошла 8 июня в Штутгарте и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Дидье Дешама.

На последних секундах первого тайма Килиан Мбаппе открыл счёт. Он технично обработал мяч после диагонального навеса Орельена Тчуамени и пробил в дальний угол. Второй гол был забит на 84-й минуте. Франция провела быструю контратаку после ошибки Робина Коха. Мбаппе вывел Майкла Олисе на пустые ворота, и тот удвоил преимущество.

В первом тайме арбитр Иван Кружльяк после просмотра VAR отменил пенальти в ворота Франции. Во втором тайме он также по подсказке VAR не засчитал гол футболиста сборной Германии Дениза Ундава.

Для Мбаппе гол в этом матче стал 50-м в составе национальной сборной. 26-летний нападающий занимает третье место среди лучших бомбардиров Франции после Тьерри Анри (51 гол) и Оливье Жиру (57).

Франция впервые завоевала бронзовые медали Лиги наций. В 2021 году команда выиграла турнир.

Финал между сборными Португалии и Испании пройдёт этой ночью. Начало в 12 часов ночи.