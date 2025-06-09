ПРООН провела в Ашхабаде интерактивную молодежную сессию по климату

В здании ООН в Ашхабаде 5 июня прошла интерактивная молодежная сессия, посвященная Всемирному дню окружающей среды.

Организованная Программой развития ООН (ПРООН) сессия сосредоточилась на взаимосвязи климатических действий, гендерного равенства и молодежного лидерства.

В мероприятии участвовали студенты Международного университета гуманитарных наук и развития Туркменистана для обсуждения роли молодежи в борьбе с изменением климата. Особое внимание было уделено участию женщин и девушек в продвижении климатических решений и построении более устойчивого и инклюзивного будущего.

Студенты ознакомились с достижениями Туркменистана в области зеленого городского развития на примере двух проектов, финансируемых Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и реализуемых ПРООН совместно с Министерством охраны окружающей среды. Для участников был показан видеофильм, в котором были представлены ключевые результаты шестилетнего проекта «Устойчивые города в Туркменистане», направленного на сокращение выбросов, повышение энергоэффективности, улучшение системы управления отходами и внедрение экологически ответственных городских практик в Ашхабаде и Авазе.

Студентам также был представлен новый проект ПРООН/ГЭФ, запущенный в апреле 2025 года, направленный на продвижение энергоэффективного и устойчивого строительства через пилотирование зданий с почти нулевым потреблением энергии, интеллектуальных энергосистем и решений на основе возобновляемых источников энергии.

Участники сессии ознакомились с инициативой «Климатическое образование для достижения ЦУР и климатических действий (Климатическая шкатулка)» – региональной инициативой, направленной на поддержку внедрения учебных программ по климату в странах Восточной Европы и Центральной Азии, включая Туркменистан. Инициатива предусматривает модернизацию содержания Климатической шкатулки с помощью цифровых инструментов и развитие трансграничного обмена опытом и сотрудничества в области климатического образования. В рамках ознакомления с ресурсом участники также приняли участие в климатической викторине, чтобы проверить и углубить свои знания по вопросам устойчивого развития и изменения климата.

Параллельно ПРООН организовала фотовыставку в здании ООН, посвященную 30-летнему успешному сотрудничеству с Туркменистаном в сфере климатической устойчивости, энергоэффективности и охраны окружающей среды.

Выставка включала яркие визуальные истории, отражающие влияние совместных инициатив и долгосрочного партнерства, способствующих продвижению устойчивого развития Туркменистана и выполнению его международных климатических обязательств, сообщается в пресс-релизе ПРООН.

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Данное молодежное мероприятие является частью текущей кампании ПРООН в Туркменистане «Гендерное равенство: путь к миру и доверию», запущенной в январе 2025 года в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН 2025 года Международным годом мира и доверия. Кампания подчеркивает ключевую роль молодежи — особенно женщин и девушек — в продвижении гендерного равенства, климатических действий и устойчивого развития как основ прочного мира.