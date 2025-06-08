Volvo представила первый в мире адаптивный ремень безопасности

Компания Volvo презентовала первый в мире многофункциональный ремень безопасности, способный в реальном времени адаптироваться под параметры конкретного пассажира. Новинка дебютирует в электрическом кроссовере Volvo EX60, который поступит в продажу в 2026 году, сообщает habr.com.

Адаптивная система, оснащённая внутренними и внешними сенсорами, за доли секунды определяет рост, вес, телосложение, а также положение тела пассажира. На основе этих данных устройство автоматически регулирует силу натяжения ремня: для легких людей – более мягко, чтобы избежать травм, для тяжелых – жестче, чтобы повысить эффективность удержания.

Разработчики отмечают, что ремень также учитывает скорость движения, направление и силу удара при столкновении, что позволяет системе выбирать оптимальные параметры нагрузки в критической ситуации.

Все необходимые краш-тесты система успешно прошла в Центре безопасности Volvo Cars и получила разрешение на эксплуатацию. Новинка продолжает традицию компании, которая еще в 1959 году стала первым автопроизводителем, внедрившим трёхточечный ремень безопасности.