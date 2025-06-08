ChatGPT научился анализировать файлы из Google Drive, Dropbox и других облачных сервисов

OpenAI добавила в ChatGPT новые функции для работы с корпоративными облачными хранилищами – бизнес-пользователи теперь могут подключать бота к внутренним данным компаний в Google Drive, Dropbox, Box, SharePoint и OneDrive. ИИ способен искать и анализировать информацию во внутренних документах компаний, отмечает TechCrunch.

Кроме того, чат-бот умеет записывать и транслировать встречи, создавать заметки с таймкодами, выделять ключевые моменты и предлагать возможные действия на основе обсуждений. Эти записи можно искать так же, как обычные документы. Задачи из них могут автоматически переноситься в Canvas — инструмент OpenAI для работы над текстами и кодом.

Функция учитывает права доступа: если сотрудник не имеет разрешения на файл, ChatGPT не покажет информацию из него.

Также пользователи могут подключаться к другим инструментам с помощью протокола MCP (Model Context Protocol), предназначенного для глубокого анализа данных. Поддержка MCP доступна подписчикам тарифов Pro, Team и Enterprise.

OpenAI запустила бета-версию так называемых deep research connectors для HubSpot, Linear и ряда продуктов Microsoft и Google. С их помощью ChatGPT может готовить аналитические отчёты, объединяя внутренние данные компаний с внешней информацией из интернета. Эти функции доступны на всех платных тарифах.