8 июня Посольство Японии в Ашхабаде проводит экзамен по программе MEXT

Посольство Японии в Туркменистане объявило время и место проведения экзамена по программе MEXT.

Экзамен состоится 8 июня в 10:00 в Институте международных отношений МИД Туркменистана. Сдать экзамен могут только те, кто уже подал заявку в Посольство Японии.

Экзамены будут проводится по следующим направлениям:

«Студент-исследователь» (Research students) (естественные и социальные науки);

«Студент» (Undergraduate students) (социальные науки);

«Студент» (Undergraduate students) (естественные науки);

«Студент технологического института (National Institute of technology students);

«Студент специализированного колледжа» (Specialized training college students).

Подробно ознакомиться с условиями и графиком экзамена можно на официальном сайте Посольства.