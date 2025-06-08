8 июня Посольство Японии в Ашхабаде проводит экзамен по программе MEXT
Посольство Японии в Туркменистане объявило время и место проведения экзамена по программе MEXT.
Экзамен состоится 8 июня в 10:00 в Институте международных отношений МИД Туркменистана. Сдать экзамен могут только те, кто уже подал заявку в Посольство Японии.
Экзамены будут проводится по следующим направлениям:
- «Студент-исследователь» (Research students) (естественные и социальные науки);
- «Студент» (Undergraduate students) (социальные науки);
- «Студент» (Undergraduate students) (естественные науки);
- «Студент технологического института (National Institute of technology students);
- «Студент специализированного колледжа» (Specialized training college students).
Подробно ознакомиться с условиями и графиком экзамена можно на официальном сайте Посольства.