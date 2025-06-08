Туркменистан провел в Осаке конференцию на тему экологического благополучия

В павильоне Туркменистана на ЭКСПО-2025 в Осаке прошла конференция на тему “Экологическое благополучие — важное условие развития”. Об этом сообщается на сайте туркменского дипведомства.

В мероприятии приняли участие посол Туркменистана в Японии А.Байрамов, представители Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, а также высокопоставленные представители ЭКСПО-2025 и посетители павильона.

Было отмечено, что Туркменистан полностью поддерживает усилия международного сообщества по внедрению экологически безопасных технологий для защиты окружающей среды, а вопросы борьбы с изменением климата находятся в приоритете у правительства Туркменистана.

В качестве примера было упомянуто, что 1 декабря 2023 года на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов объявил о присоединении страны к Глобальной метановой платформе.

Также было отмечено, что в ходе визита Президента Туркменистана в города Осака и Токио 13-15 апреля этого года были проведены встречи на высоком уровне, на которых стороны поддержали усилия по сотрудничеству в области перехода к зеленой энергетике и подписали соответствующие документы для достижения Целей устойчивого развития ООН.