Туркменистан и Филиппины обсудили перспективы сотрудничества в энергетике

5 июня по видеосвязи прошла встреча представителей государственных концернов «Туркменгаз», «Туркменнебит» и «Туркменхимия» и Министерства энергетики Республики Филиппины.

Как сообщает посольство Туркменистана в Японии, стороны представили друг другу текущее состояние энергетических секторов обеих стран, планы на будущее развитие и интересы в области расширения международного сотрудничества.

Были обсуждены возможности сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в продолжении этих отношений в будущем и подготовке совместных предложений по соответствующим направлениям.