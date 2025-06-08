Стоимость Tesla обрушилась на $150 млрд, Маск потерял $34 млрд

Рыночная стоимость Tesla снизилась за день на $150 млрд. Из-за обвала котировок производителя электрокаров личное состояние главы компании Илона Маска за один день сократилось сразу на $33,9 млрд, сообщает Reuters.

Стоит отметить, что большая часть состояния миллиардера приходится на акции Tesla.

Бумаги компании подешевели после публичного разлада Маска с президентом США Дональдом Трампом. Маск ранее поддерживал Трампа в ходе его избирательной кампании, а сам Трамп называл предпринимателя «первым другом». Однако на этой неделе миллиардер выступил с резкой критикой нового законопроекта главы Белого дома о налогах и бюджете. В ответ Трамп на платформе Truth Social пригрозил лишить компании Маска государственных субсидии и контрактов.

Маск ответил серией критических постов в соцсетях. После этого акции Tesla в четверг буквально за три часа подешевели на 14%, рыночная капитализация упала на $150 миллиардов. Некоторые инвесторы начали активно продавать бумаги компании.

В пятницу акции частично восстановились, прибавив около 5%. Это произошло на фоне сообщении о возможных телефонных переговорах между Маском и Трампом.

По мнению экспертов, конфликт с Трампом может осложнить положение Tesla и других проектов Маска, повлияв на его бизнес через регулирующие органы. В частности, Министерство транспорта США регулирует стандарты для транспортных средств и может осложнить судьбу беспилотного роботакси Tesla, созданного без руля и педалей.

Кроме того, государство может разорвать контракты с компаниями Маска, заработавшими на них больше $15 миллиардов. Больше всего от этого пострадает SpaceX, которая получает крупные контракты от NASA, Пентагона и разведки.

В США, Европе и Китае популярность бренда Tesla и без того продолжала снижаться. В Китае доля потребителей, считающих Tesla привлекательной маркой, за несколько лет сократилась более чем вдвое. В апреле продажи в Европе по отдельным рынкам достигли антирекордных уровней. При этом в I квартале продажи электромобилей в Европе выросли на 28%, а у Tesla упали на 37,2%.