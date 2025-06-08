Посольство Саудовской Аравии провело детский праздник
Развлекательная программа состоялась в игровой зоне торгового центра «Ашхабад Молл» . Посольство обеспечило бесплатный вход в игровую зону, а также организовало конкурсы, музыкальные представления и угощения для участников.
Инициатива объединила празднование Ид аль-Адха, одного из важнейших мусульманских праздников, с Международным днем защиты детей, который подчеркивает важность обеспечения безопасной среды для детей.
Посольство отметило, что данное мероприятие было направлено на укрепление дружественных отношений между саудовским и туркменским народами, а также продвижение ценностей социальной солидарности и заботы о детях.
В своем обращении дипломатическая миссия выразила поздравления правительству и народу Туркменистана, пожелав здоровья, благополучия и процветания всем детям мира.