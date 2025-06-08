Луна – это ступенька к Марсу: Blue Origin Безоса поделилась планом освоения спутника Земли

Принадлежащая Джеффу Безосу аэрокосмическая компания Blue Origin раскрыла некоторые детали своих планов по освоению Луны. Компания планирует осуществить до конца десятилетия два пилотируемых полёта на поверхность спутника Земли.

Ключевым элементом программы станет Transporter — корабль, который может быть выведен на низкую околоземную орбиту ракетой New Glenn. В Transporter будет перекачиваться топливо со второй ступени носителя, после чего оно будет доставляться на лунную орбиту. Этот корабль рассчитан на перевозку примерно 110 тонн с околоземной орбиты на лунную. Также он сможет перевозить до 33 тонн топлива на орбиту Марса.

Компания разрабатывает два типа посадочных модулей: Mark 1 и Mark 2. Модуль Mark 2 рассчитан на доставку до четырёх астронавтов в экваториальные или полярные районы Луны. Грузовой вариант модуля сможет перевозить до 33 тонн полезной нагрузки.

Mark 1 способен доставлять на Луну до 3,3 тонн груза, а более крупный Mark 2— до 22 тонн в многоразовой конфигурации и до 33 тонн в одноразовой.

Первая миссия Mark 1 к южному полюсу может состояться уже в этом году. Blue Origin строит два таких модуля. Они будут оснащены стереокамерами NASA для изучения воздействия лунной поверхности на двигатели. По словам вице-президента компании Джона Кулуриса, уже почти завершена сборка первого двигателя.

Компания также работает над долгосрочным хранением топлива на основе водорода и кислорода. Эти компоненты необходимы для двигателей BE, которые будут использоваться в модулях и транспортном корабле. По словам Кулуриса, достижение успеха в этой области «откроет всю Солнечную систему», превратив Луну в своего рода аэропорт Кеннеди.

Генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп называет Луну «ступенькой к Марсу».