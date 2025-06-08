Испания и Португалия встретятся в финале Лиги наций УЕФА

Сборная Испании прошла в финал Лиги наций УЕФА, одержав победу над командой Франции в полуфинальном матче, который состоялся в Штутгарте. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу испанцев.

В ходе поединка сборная Франции дважды уступала с разницей в четыре мяча (0:4 и 1:5). За испанскую команду два гола забил Ламин Ямаль, один из которых с пенальти. Также голами отметились Нико Уильямс, Микель Мерино и Педри. От французской сборной забивали Килиан Мбаппе, Райан Шерки и Рандаль Коло Муани. Один мяч в свои ворота записал на счет соперника Дани Вивиан.

Вторым финалистом турнира стала сборная Португалии, которая накануне победила команду Германии с результатом 2:1. Решающий гол на счету Криштиану Роналду.

Финальный матч между сборными Испании и Португалии пройдет 8 июня в Мюнхене. В тот же день в Штутгарте состоится матч за третье место между командами Франции и Германии.

Лига наций УЕФА была учреждена в 2018 году для замены товарищеских матчей официальными играми между командами сопоставимого уровня. Ранее турнир выигрывали: Португалия (2019), Франция (2021) и Испания, которая является действующим чемпионом.

Турнир также входит в систему отбора на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.