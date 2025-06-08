В Пекине завершился Год культуры Туркменистана торжественным концертом

В столице Китайской Народной Республики прошли мероприятия в рамках Года культуры Туркменистана, которые состоялись с 4 по 7 июня. Церемония закрытия завершилась концертом с участием артистов Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой.

В концертной программе приняли участие камерный оркестр под руководством старшего преподавателя кафедры «Струнные инструменты» Тахыра Атаева, а также ведущие мастера туркменского искусства. Среди выступавших были профессор Атагелди Гаръягдыев, удостоенный звания «Почётный старейшина народа» Туркменистана, народные артисты вокалист Атаджан Бердыев и бахшы Алмагуль Назарова, заслуженные деятели искусств Амангелди Аманов, Гёзель Аннаджанова и дутарист Айгуль Ягшыева.

Концерт открылся исполнением «Торжественной увертюры» композитора Амана Агаджикова. В программе прозвучали как классические туркменские произведения, так и китайская народная музыка, что подчеркнуло культурное взаимодействие двух стран.

Айгуль Ягшыева представила музыкальные фрагменты из фильма «Шукур бахшы» и туркменское народное произведение «Дурды бахшы». В дуэте с Гёзель Аннаджановой прозвучала песня Каркары из фильма «Тайны мукама».

Вокальную программу представили Амангелди Аманов с песнями «Туркменистан лялезар», «Песней свадьбы» и арией из оперы «Шасенем и Гариб», а также Атагелди Гаръягдыев, исполнивший произведения на музыку Нуры Халмамедова и слова Магтымугулы Пырагы.

Особое внимание было уделено музыкальному диалогу между культурами. Атаджан Бердыев исполнил песню «Мама» китайского композитора Яо Чэня, а Гёзель Аннаджанова представила китайскую народную песню «Жасмин». Оркестр под управлением Тахыра Атаева исполнил китайскую народную мелодию «Гости издалека».

Концерт завершился исполнением дуэтов из оперы «Кемине и казы» и «Арии Фигаро» Дж. Россини в исполнении Атагелди Гарьягдыева. Финальным номером стала песня «Приходи в Туркменистан» Вели Мухадова, которую исполнили все участники концерта.