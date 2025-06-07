Telegram получил обновление с обрезкой голосовых сообщений и отправкой фото в HD

Telegram выпустил масштабное обновление с рядом новых функций.

Теперь пользователи могут редактировать голосовые сообщения: обрезать их после записи, удаляя ненужные фрагменты, а также ставить запись на паузу. Это упрощает создание длинных сообщений без необходимости записывать всё одним дублем.

Существенные изменения затронули и работу с изображениями. При отправке фото появился новый вариант — «высокое разрешение». Такой режим позволяет передавать изображения с максимальной детализацией: HD-файлы содержат в четыре раза больше пикселей и занимают менее 0,5 МБ трафика.

Также в Telegram появилась функция личной связи с администраторами каналов. Пользователи могут отправлять им сообщения, не видя при этом их контактных данных.

Для владельцев iPhone теперь доступна загрузка историй прямо из галереи устройства. Это делает процесс публикации контента быстрее и удобнее.

Кроме того, в групповых чатах появился новый интерфейс: вместо привычной ленты сообщений теперь используются вкладки по темам. Это должно упростить навигацию и сделать обсуждения более структурированными.