Samsung начнёт с 31 июля удалять неактивные аккаунты

С 31 июля 2025 года Samsung начнёт удалять учётные записи, в которые не заходили не менее 24 месяцев. Об этом пользователям напомнила пресс-служба компании.

Аккаунт Samsung необходим для доступа к фирменным приложениям на устройствах Galaxy. В том числе к Galaxy Store, Samsung Health и Galaxy Wearables. Учетная запись может быть связана с аккаунтом Google, но он не заменяет сам аккаунт Samsung.

Если пользователь не входил в свою учетную запись хотя бы раз за последние два года, она будет удалена без возможности восстановления. Аккаунты, где фиксировалась активность, останутся.

Удаление коснётся и бывших пользователей устройств Samsung, если они давно не использовали свою учетную запись.

Чтобы сохранить аккаунт, достаточно войти в него с компьютера или через мобильное приложение до 31 июля.

Пользователям отправят уведомление по электронной почте. Однако если почтовый адрес, привязанный к аккаунту, также не используется, сообщение может остаться непрочитанным.