Adobe представила новый и совершенно бесплатный Photoshop для Android

Adobe официально представила новое приложение Photoshop для Android. Продукт был впервые анонсирован в феврале этого года. Сейчас программа доступна бесплатно в рамках первоначального бета-тестирования.

Компания долго разрабатывала мобильную версию Photoshop. С внедрением ИИ-генератора изображений Firefly набор функций значительно расширился. Теперь пользователи Android-устройств могут попробовать многие инструменты для работы с изображениями в мобильном формате, который ранее часто игнорировался в творческом сообществе.

В числе доступных функций — объединение и смешивание изображений, работа с выделением, слоями и масками. С помощью функции Tap Select можно быстро удалять или заменять отдельные объекты на фото. Также предусмотрена возможность незаметного удаления лишних элементов, например, случайно попавших в кадр людей.

ИИ-инструменты на базе Firefly позволяют использовать генеративную заливку для изменения визуального дизайна. В качестве основы для новых изображений можно использовать материалы из бесплатной библиотеки Adobe Stock, которая постоянно пополняется. Для точного выделения объектов доступны инструменты Object Select и Magic Wand.

Все эти и другие функции стали частью нового мобильного Photoshop. Для пользователей также доступны обучающие материалы, которые помогут освоить работу с приложением.

Сроки завершения бета-тестирования и стоимость полной версии пока не раскрываются.