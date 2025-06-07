11-летний Калеб Стюард признан самым юным мотивационным спикером в мире

11-летний Калеб Стюард из США официально признан самым молодым мотивационным спикером в мире. Как сообщают в Книге рекордов Гиннеса, свою первую речь о вере в себя он произнес в возрасте 3 лет и 307 дней в Международной церкви ALARM в Таллахасси.

«Было очень приятно видеть, как я повлиял на других и вдохновил всех», — вспоминает Калеб.

Второе публичное выступление он провел в средней школе на мероприятии по подготовке учителей. Он стоял на столе и рассказывал персоналу о пользе чтения и мечтаний. Видео этой речи стало вирусным.

С тех пор Калеб регулярно выступает перед школьниками, прихожанами и лидерами общин. Он поощряет детей читать, быть уверенными в себе и упорно трудиться для достижения цели. Темы его речей касаются вопросов грамотности, целеустремленности и самосовершенствования.

«Найди то, что у тебя хорошо получается, и упорно работай над этим», – советует он молодым людям.

Калеб научился читать в 2 года и стал настоящим книголюбом. В 7 лет он прочел статью, в которой освещалась тема низкого уровня чтения среди современных детей. Это побудило его организовать временную некоммерческую библиотеку, через которую он начал передавать детям книги и другие учебные материалы из своей коллекции.

Любимым спикер он называет своего дядю – епископа Элвина Стюарда, а главным вдохновением – бабушку, которая помогает ему с учебой и мотивационными речами.

«Я учусь дома, поэтому имею возможность сделать обучение таким интересным, как мне нравится!», — объясняет Калеб.

Он признается, что мечтает стать учителем, спикером, тренером по чтению и собрать целый огромный стадион слушателей. В будущем он собирается открыть собственную школу.

При этом как и многие его ровесники, в свободное время он любит играть в бейсбол, видеоигры, а также проводить время с семьей.