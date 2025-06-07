Ютубер собрал из мусора ручной лазер мощностью 250 Вт — он прожигает даже алмазы

Американский ютубер и химик Дрейк Энтони, известный под ником Styropyro, собрал и испытал ручное лазерное устройство мощностью 250 Вт — в 50 000 раз мощнее обычной лазерной указки. Для создания устройства он использовал подержанные детали, купленные на интернет-площадках вроде eBay.

Styropyro известен тем, что часто находит выброшенные компоненты и применяет их в экспериментах. В новой конструкции он объединил несколько мощных синих лазерных диодов, используемых в кинопроекторах, и получил из них сверхмощный луч.

В демонстрационном видео блогер показал, как лазер с лёгкостью прожигает разные материалы и даже оставляет следы на алмазах. Кроме этого, он представил научный аспект своей разработки: фокусируя луч на определённых веществах, он добивался их кристаллизации в структуры, напоминающие синтетические рубины.

Мощность обычной указки составляет около 0,005 ватта. Система Styropyro превышает этот показатель в десятки тысяч раз и приближается к возможностям промышленных лазеров, которые применяются учёными для изучения материалов в лабораториях.