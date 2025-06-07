Туркменистан отмечает Курбан байрамы

В Туркменистане широко отмечается священный праздник Курбан байрам — один из главных праздников всего исламского мира, олицетворяющий духовное единство, солидарность и благородные цели. Сегодня — его первый день.

Согласно соответствующему Указу, недавно подписанному Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, праздник Курбан-байрам отмечается в стране три дня — 6, 7 и 8 июня. В соответствии с документом, праздник, выпавший на воскресенье, 8 июня, перенесен на 9 июня.

В течение трёх дней в административных центрах, этрапах и сёлах регионов, в парках, культурных центрах и театрах городов Ашхабад и Аркадаг пройдут яркие торжества, призванные приумножить чувство гордости за славное прошлое туркменского народа и его настоящее.

Традиции этого праздника, призывающие к доброте и щедрости, соответствуют национальным гуманистическим принципам туркменского народа. Праздник украсят традиционные качели, специально установленные в местах массового празднования.

Как отметил Президент Туркменистана, Курбан байрамы — древний праздник, который пропагандирует честность и чистоту во всем мире, способствует единению и солидарности, создает единый дух общности. Праздник вобрал высокие, искони сложившиеся нравственные ценности, традиции и обряды народов Востока, в том числе туркменского, провозглашая гуманизм и добрую волю.

Согласно благородной традиции, в каждом доме широко расстилают сачаки с праздничными блюдами, даются курбанлык-садака, возносятся молитвы о процветании и благополучии.