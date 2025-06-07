Президент Туркменистана поздравил соотечественников с Курбан байрамы

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил соотечественников с Курбан байрамы, который отмечается в стране с 6 по 9 июня.

В частности, в поздравлении говорится:

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю с Курбан байрамы – праздником, призванным обогатить общечеловеческие ценности и укрепить отношения, выстроенные на гуманистических идеалах!».

В основе этого праздника – самые прекрасные и лучшие ценности человечества. В течение трёх дней в административных центрах, этрапах и сёлах регионов, в парках, культурных центрах и театрах городов Ашхабад и Аркадаг, которые стали красивейшими мегаполисами мира, пройдут яркие, содержательные торжества, призванные приумножить чувство гордости за славное прошлое и настоящее.

«Духовное здоровье общества и нравственное совершенство нации – наша главная цель, и в этой связи нами создаются все условия, чтобы туркменистанцы могли выполнять религиозные предписания и обязательства – совершать паломничество к святыням исламского мира и намаз, соблюдать пост», — отмечает Президент.

В нынешнем году, ознаменованном торжествами по случаю 30-й годовщины нейтралитета Туркменистана, отправлено в Королевство Саудовская Аравия тысячи туркменистанцев. Там они смогут совершить все обряды, в том числе хадж, в двух святынях ислама – Священной Каабе в Мекке и мечети Пророка Мухаммеда в Медине.

«Да примет Всевышний в дни праздника ваши курбанлык-садака, молитвы и доб­рые пожелания о единстве и благополучии мужественного народа, незыблемости суверенитета и процветании родной Отчизны, авторитет которой на мировой арене только возрастает!», — заключил глава государства, пожелав соотечественникам крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемого счастья, а также больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания суверенной Родины, сообщает ТДХ.