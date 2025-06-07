На хадж в Мекку прибыли более 1,5 млн паломников

Число паломников, прибывших в Мекку из-за рубежа для совершения хаджа, превысило 1,5 миллиона. Об этом сообщил официальный представитель министерства хаджа и умры Саудовской Аравии Хассан ан-Нуайми.

«На сегодняшний день более 1,5 млн паломников, совершающих хадж, прибыли в королевство из других стран», — сказал он на пресс-конференции. Ее трансляцию вел государственный телеканал Al Ekhbariya.

Ан-Нуайми также отметил, что для обеспечения безопасности паломников задействованы более 94 тысяч сотрудников министерства. Он добавил, что министерство сотрудничает с другими государственными структурами и органами правопорядка. Они проверяют наличие у прибывших специального разрешения, необходимого для участия в хадже.

Хадж — ежегодное паломничество в Мекку, которое каждый мусульманин обязан совершить хотя бы раз в жизни при наличии возможности. Даты проведения хаджа определяются по исламскому лунному календарю. В 2025 году он проходит с 4 по 9 июня.