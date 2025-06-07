Муфтий Туркменистана поздравил Президента страны с Курбан байрамы

Муфтий Туркменистана Ялкап Ходжагулыев направил поздравление Президенту Сердару Бердымухамедову в связи с празднованием Курбан байрамы, который в этом году отмечается с 6 по 8 июня, сообщает TDH.

В поздравительном послании муфтий отметил, что Курбан байрамы символизирует «гуманизм, милосердие и духовную чистоту». «От имени всех верующих страны сердечно поздравляем Вас со священным праздником», – говорится в обращении.

Ходжагулыев подчеркнул особое значение праздника для туркменского народа, отметив, что в его праздновании «отражены передаваемые из поколения в поколение духовные ценности, национальные верования и обряды». По словам муфтия, туркменский народ высоко почитает этот священный праздник.

В послании также отмечается, что в рамках празднования во всех регионах страны проводятся традиционные мероприятия – готовятся праздничные блюда, даются курбанлык-садака (жертвоприношения), во время которых возносятся молитвы о благополучии страны и народа.

Муфтий выразил пожелания Президенту дальнейших успехов во внутренней и внешней политике, направленной на процветание нейтрального Туркменистана и укрепление мира во всем мире.