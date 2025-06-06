Туркменистан и Турция провели политические консультации по укреплению двустороннего сотрудничества

В Ашхабаде 5 июня состоялись политические консультации между представителями внешнеполитических ведомств Туркменистана и Турецкой Республики на уровне руководителей структурных подразделений. Туркменскую сторону представил начальник отдела стран Среднего Востока МИД Туркменистана, турецкую делегацию возглавил начальник Главного управления по делам Центральной Азии и Организации тюркских государств МИД Турции Тоган Орал, передает МИД Туркменистана.

Участники встречи с удовлетворением отметили высокий уровень динамично развивающихся межгосударственных отношений между двумя странами. Стороны подчеркнули, что регулярные контакты на высшем уровне и консультации между внешнеполитическими ведомствами служат важным фактором продвижения двусторонних связей.

В ходе переговоров был рассмотрен широкий спектр вопросов дальнейшего развития политико-дипломатических связей, включая расширение межпарламентского сотрудничества и укрепление договорно-правовой базы. Особое внимание уделили взаимодействию в рамках международных и региональных структур.

Дипломаты обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества, отметив роль Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству и Туркмено-турецкого делового совета. Партнерское взаимодействие планируется развивать в сферах торговли, энергетики, строительства, промышленной кооперации и транспорта.

Стороны также выразили заинтересованность в развитии культурного диалога и партнерства в области науки, образования, спорта и здравоохранения.