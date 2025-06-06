Туркменистан и Турция обсудили расширение сотрудничества

5 июня заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов провел переговоры с начальником Главного управления по делам Центральной Азии и Организации тюркских государств МИД Турции Тоганом Оралом. Встреча была посвящена укреплению двусторонних связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны рассмотрели текущее состояние сотрудничества и наметили пути его развития как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Особое внимание было уделено взаимодействию в контексте Организации тюркских государств и других многосторонних структур.

Диалог подтвердил взаимную заинтересованность Туркменистана и Турции в углублении партнерства, что соответствует долгосрочным интересам обеих стран.