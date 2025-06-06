Туркменистан и Индия договорились расширить торгово-экономическое сотрудничество

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар 5 июня в Нью-Дели подтвердили взаимную готовность к расширению двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическую кооперацию и совершенствование договорно-правовой базы между странами, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе переговоров дипломаты обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны отметили важность визитов на высшем уровне для укрепления конструктивного политического диалога и активизации связей между внешнеполитическими ведомствами.

Министры подчеркнули эффективность партнерства двух стран на региональном и международном уровнях в рамках авторитетных международных организаций. Особое внимание было уделено необходимости повышения эффективности работы совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному и технологическому сотрудничеству.

В качестве приоритетных направлений взаимодействия собеседники выделили информационные технологии, транспорт и логистику, текстильную, химическую, нефтехимическую и фармацевтическую промышленность. Отдельно была отмечена важность реализации проекта международного газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ).

Дипломаты также констатировали значимость культурно-гуманитарного сотрудничества, особенно в области науки и образования. По итогам встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем развитии двустороннего партнерства.