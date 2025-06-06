Туркменистан и ЕС провели семинар о снижении метановых выбросов

В столице Туркменистана состоялось мероприятие, посвященное Регламенту ЕС 2024/1787 от 13 июня 2024 года о сокращении выбросов метана в энергетическом секторе. Семинар прошел в гибридном формате в рамках проекта «ЕС за зелёное развитие Туркменистана: Политический диалог и климатические действия на 2024–2028 гг.», финансируемого Европейским Союзом и МИД Германии при реализации GIZ.

Мероприятие стало площадкой для диалога между ЕС и Туркменистаном по климатической политике и охране окружающей среды. Участникам представили европейские меры по снижению метановых выбросов, включая требования к импортерам энергоресурсов и механизмы обнаружения утечек.

Особое внимание уделили инициативе OGMP 2.0 — флагманской программе ЮНЕП по отчетности в нефтегазовой отрасли, которая служит ключевым источником данных для Международной обсерватории по выбросам метана (IMEO). Программа признана одним из основных инструментов соответствия новому регламенту ЕС.

На семинаре продемонстрировали современные спутниковые технологии мониторинга, включая платформу IMEO-MARS и инфракрасные спутники GHGSat для выявления крупных утечек метана по всему миру.