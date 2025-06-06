Сборная Узбекистана впервые сыграет на чемпионате мира по футболу

Сборная Узбекистана по футболу впервые в своей истории примет участие в финальной части чемпионата мира, который пройдет в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

В предпоследнем матче группы «А» отборочного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) сборная Узбекистана сыграла вничью с командой ОАЭ со счетом 0:0. Игра прошла в Абу-Даби.

За тур до конца третьего отборочного этапа сборная Узбекистана набрала 18 очков. У ближайшего преследователя – команды ОАЭ – 14 баллов. Таким образом, ни одна из сборных в группе не имеет математических шансов догнать команду Узбекистана. Также в финальную часть из этой группы вышла сборная Ирана (20 очков).

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 национальных команд.

Напомним, сборные Узбекистана и Ирана, а также команда Гонконга были соперниками Туркменистана во втором отборочном раунде ЧМ-2026.