Сборная Туркменистана U-20 примет участие в молодежном чемпионате CAFA-2025

Молодежная сборная Туркменистана U-20 примет участие в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA), который пройдет с 10 по 17 июня в Гиссаре и Турсунзаде (Таджикистан).

В молодежном чемпионате CAFA-2025 примут участие шесть команд – Таджикистан, Узбекистан, Иран, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. По итогам жеребьевки команды образуют две группы.

Согласно регламенту турнира, на групповом этапе команды сыграют по круговой системе в один круг. Затем победители групп сойдутся в финале. Команды, занявшие в своих группах вторые места, встретятся в матче за третье место. Также состоится утешительная встреча за пятое-шестое места.

Ранее юношеская сборная Туркменистана U-17 завоевала бронзу на чемпионате CAFA-2025 в Ташкенте.