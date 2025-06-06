Объявлен состав сборной Туркменистана на чемпионат мира по дзюдо в Будапеште

Стал известен состав сборной Туркменистана для участия в чемпионате мира по дзюдо, который пройдет в Будапеште (Венгрия) с 13 по 19 июня. Об этом сообщил официальный сайт Международной федерации дзюдо.

Туркменистан будет представлять команда из восьми спортсменов.

Мужчины:

Айбек Омиров (до 60 кг), Тойлы Мырадов (до 66 кг), Хеким Агамаммедов (до 66 кг), Мамедали Ачилдыев (до 90 кг), Баймырат Маджанов (до 100 кг).

Женщины:

Курбанай Курбанова (до 48 кг), Майса Пардаева (до 57 кг), Зулхумар Дашкинова (до 63 кг).

Согласно данным организаторов, заявки на участие в предстоящем мировом первенстве подали более 560 спортсменов из 93 стран мира.