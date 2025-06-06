В Туркменистане наградили победителей экологического фотоконкурса

В Центре общественных организаций Туркменистана состоялась церемония подведения итогов конкурса среди фотографов «Тürkmenistan – gözel mekan», организованного Центральным советом Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули совместно с редакцией газеты «Bereketli toprak». Основная задача конкурса – отобразить красоту туркменской природы и биоразнообразия.

Мероприятие было приурочено к Всемирному дню охраны окружающей среды.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в конкурсе, приняли участие молодые фотографы из разных уголков страны. Фотографии конкурсантов были опубликованы на страницах газеты «Bereketli toprak», а победители были выбраны на основе оценок жюри.

Гран-при конкурса присудили студенту Туркменского государственного института физкультуры и спорта Иламану Чуриеву.

Первое место занял Дияр Ихтыяров, преподаватель Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди.

Второго места удостоился Мырат Байрамов, фотокорреспондент газеты «Аrkadag».

Третье место занял Новруз Гуйджов, директор отдела телеканала «Аltyn asyr: Тürkmenistan» Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана.

Гульджерен Сапарова, ученица 8 класса специализированной общеобразовательной школы № 140 Ашхабада была награждена поощрительным призом.

Фотографии победителей читатели смогут увидеть в текущих номерах газеты «Bereketli toprak».

Всем победителям были вручены почетные грамоты и ценные подарки.