В МИД Туркменистана прошли переговоры с делегацией из Ганьсу

5 июня заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов провел переговоры с заместителем губернатора китайской провинции Ганьсу Лэй Сывэем, сообщает МИД Туркменистана.

Стороны обсудили развитие стратегического партнерства, уделив особое внимание сотрудничеству в сферах науки, образования и культуры.

В ходе переговоров была отмечена растущая популярность изучения китайского языка в туркменских образовательных учреждениях. Как подчеркнули собеседники, с каждым годом число студентов средних школ и вузов Туркменистана, изучающих китайский язык, неуклонно увеличивается, а многие туркменские студенты проходят обучение непосредственно в Китае.

Обе стороны выразили уверенность в долгосрочном и взаимовыгодном характере двусторонних отношений. Встреча прошла в МИД Туркменистана и стала очередным шагом в углублении туркмено-китайского сотрудничества.