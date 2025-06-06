В Ашхабаде чествовали экологов

В конференц-зале Национального института пустынь, растительного и животного мира состоялось чествование экологов – работников структурных подразделений Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, приуроченное к празднованию Всемирного дня окружающей среды.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», на чествование были приглашены специалисты экологического контроля и гидрометеорологии, управления лесного хозяйства, инспекторы охраны природы и научные сотрудники государственных заповедников, учёные-пустыноведы.

На встрече говорилось о высоком уровне экологизации промышленных предприятий как государственного, так и частного профиля, и особенно топливно-энергетического комплекса страны.

Экологам были вручены ценные подарки от Национального центра профсоюзов Туркменистана.