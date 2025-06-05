Состоялась межпредметная олимпиада среди медицинских школ Туркменистана
В Ашхабадской медицинской школе им. Индиры Ганди 31 мая состоялась межпредметная олимпиада среди медицинских школ Туркменистана, посвященная празднованию 30-летия нейтралитета Туркменистана, а также 30-летию Государственной программы «Саглык» («Здоровье»).
Как сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана, олимпиада проводилась по таким предметам, как «Сестринское дело» и «Анатомия и физиология».
Учащиеся медицинских школ страны показали высокий уровень подготовки в решении тестов и различных ситуационных задач.
По итогам соревнования по предмету «Сестринское дело» I место присуждено Ашхабадской медицинской школе им. Индира Ганди.
Первенство по предмету «Анатомия и физиология» разделили между собой медицинские школы Балканабата, Мары и Туркменабата.
Победителям были вручены почетные грамоты и памятные призы, отмечает источник.