Сердар Бердымухамедов поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием на пост Президента Республики Корея
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления Ли Чжэ Мёну в связи с победой на выборах Президента Республики Корея, сообщает TDH.
«Высоко оценивая конструктивные отношения с Республикой Корея, глава государства выразил готовность к совместной деятельности по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества», – говорится в сообщении.
Президент Туркменистана выразил Ли Чжэ Мёну пожелания крепкого здоровья, счастья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Республики Корея – мира, прогресса и процветания.