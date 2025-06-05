Сердар Бердымухамедов поздравил Ли Чжэ Мёна с избранием на пост Президента Республики Корея

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления Ли Чжэ Мёну в связи с победой на выборах Президента Республики Корея, сообщает TDH.

«Высоко оценивая конструктивные отношения с Республикой Корея, глава государства выразил готовность к совместной деятельности по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества», – говорится в сообщении.

Президент Туркменистана выразил Ли Чжэ Мёну пожелания крепкого здоровья, счастья и новых успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Республики Корея – мира, прогресса и процветания.