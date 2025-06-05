Президент SOCAR примет участие в Международной конференции TESC 2025

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф примет участие в Международной научно-практической конференции TESC 2025, которая состоится 5 июня 2025 года. Участие главы азербайджанской госкомпании станет одним из центральных моментов форума, посвященного внедрению экологически чистых технологий в нефтегазовой отрасли.

Организаторами предстоящего форума выступают туркменские государственные концерны «Туркменгаз», «Туркменнефть» и Государственная корпорация «Туркменгеология» в партнерстве с ХО «Туркмен Энергия Форум» при поддержке S&P Global Commodity Insights (Platts) и британской компании GaffneyCline.

Участие руководства SOCAR в конференции является стратегическим приоритетом компании по расширению регионального сотрудничества и инвестициям в инновации.

На полях мероприятия запланированы встречи между руководителями национальных нефтегазовых компаний и топ-менеджерами крупных международных организаций. Ключевыми темами обсуждения станут декарбонизация, оптимизация добычи углеводородов на зрелых месторождениях с применением искусственного интеллекта, а также использование инноваций для решения проблем выбросов метана и CO2.

Конференция TESC 2025 соберет делегатов из более чем 26 стран мира. В числе участников — представители ООН, Программы развития ООН (UNDP), Общества инженеров-нефтяников (SPE), PETRONAS Carigali, Dragon Oil, Eni Turkmenistan Limited, Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) и других ведущих международных организаций.