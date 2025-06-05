Президент Туркменистана поздравил участников фестиваля «Аваза – край дружбы»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание участникам Международного танцевально-фольклорного фестиваля «Аваза – край дружбы», проходящего в Национальной туристической зоне «Аваза», сообщает TDH.

«От всей души поздравляю вас с торжественным открытием Международного танцевально-фольклорного фестиваля «Аваза – край дружбы», проводимого в Национальной туристической зоне «Аваза». Уверен, что этот фестиваль послужит укреплению культурных мостов между Туркменистаном и странами мира, ознакомлению с достижениями дружественных народов в области танцевального и фольклорного искусства», – говорится в послании главы государства.

В послании отмечается, что в Международный год мира и доверия, ознаменованный 30-летием постоянного нейтралитета независимого Туркменистана, в стране систематически проводятся международные фестивали, концерты и другие культурные мероприятия. Они демонстрируют широту и многогранность современной дипломатии, вносят весомый вклад в торжество идеалов мира и единства на планете, принципов взаимного доверия, дружбы и братства между народами.

«Богатое культурное наследие и национальные ценности туркменского народа занимают достойное место в сокровищнице мировой цивилизации. Мы гордимся искусством и традициями, созданными нашими славными предками на протяжении тысячелетий», – подчеркивается в послании.

Президент выразил уверенность, что Международный танцевально-фольклорный фестиваль «Аваза – край дружбы» будет способствовать изучению и популяризации культурно-духовных ценностей народов мира, обмену опытом между деятелями культуры и искусства, укреплению творческих связей.

«Танцевальное и фольклорное искусство играет особую роль в укреплении мира, дружбы и братства, привнося в человеческие сердца доброту, сплачивая людей», – отмечается в послании.

Глава государства пожелал всем участникам фестиваля крепкого здоровья, долгих лет жизни и больших успехов в деятельности.