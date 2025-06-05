Группа «Galkynyş» отдыхает в «Авазе» после триумфа в Монте-Карло

Члены Группы национальных конных игр «Galkynyş», ставшие победителями 47-го Международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло, прибыли на 10-дневный оздоровительный отдых в Национальную туристическую зону «Аваза». Путёвки в оздоровительный центр «Daýanç» стали заслуженным подарком от Центрального совета Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули, сообщает электронная газета «Нейтральный Туркменистан».

Группу «Galkynyş», торжественно встретили в Туркменбаши с традиционными угощениями и народными песнями. Для участников были предоставлены комфортабельные автобусы для трансфера в оздоровительный центр.

Морской воздух Каспия, чистые пляжи и благоприятный климат создают идеальные условия для восстановления сил артистов перед новыми выступлениями, которые прославляют Туркменистан на международной арене. Отдых на живописном побережье Каспийского моря позволит туркменским джигитам и девушкам из группы «Galkynyş» набраться энергии для предстоящих творческих свершений.